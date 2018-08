Crollo ponte: Benetton, tasse pagate in Italia non in Lussemburgo

Tutte le tasse relative all'attività svolta da Autostrade per l'Italia vengono pagate in Italia. Lo precisano all'AGI i portavoce della famiglia Benetton intervenendo a seguito delle dichiarazioni del vice presidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio che, il 15 agosto, aveva affermato come la società Autostrade per l'Italia, che "incassa i pedaggi piu' alti d'Europa", paghi "tasse bassissime, peraltro in Lussemburgo". Fonti vicine alla società avevano già precisato che "sia Autostrade per l'Italia che la controllante Atlantia hanno sede in Italia, a Roma, dove pagano le tasse". Adesso i portavoce della famiglia Benetton precisano che l'azionista di maggioranza di Atlantia è Sintonia spa che possiede il 30,25 per cento e fa capo alla stessa famiglia.

