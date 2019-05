Corte Conti: da reddito rischi per bilancio,risparmi a calo deficit​

Il finanziamento in deficit del reddito di cittadinanza mette a rischio l'equilibrio dei conti pubblici ed è necessario utilizzare gli eventuali risparmi della misura per ridurre il disavanzo e il debito pubblico. E' il monito lanciato dalla Corte dei Conti nel rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica. "Un eventuale minor esborso rispetto alle stime originarie andrebbe utilizzato, almeno sotto lo stretto profilo della sostenibilità dei conti pubblici, per ridurre il disavanzo e rientrare dal debito", sottolinea la magistratura contabile.

La Corte ricorda che il reddito di cittadinanza "risponde all'esigenza, acuita dalla crisi, di contrasto alla povertà". Tuttavia, osserva, "il finanziamento in deficit di tale misura e' motivo di preoccupazione per gli equilibri di bilancio di medio termine, date le condizioni di elevato debito pubblico. La previsione di un meccanismo di salvaguardia, il 'blocco' delle domande e la rimodulazione dell'ammontare del beneficio in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio, è quindi importante per il controllo dei saldi".

