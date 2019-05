Per tagliare le tasse servono coperture strutturali, ha detto il ministro Tria

Agf Giovanni Tria

"Per finanziare riforme fiscali strutturali servono coperture altrettanto strutturali, il deficit può coprire solo investimenti o interventi temporanei": è l'avvertimento lanciato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista al Sole 24 Ore. Il ministro ha detto di non attendersi una richiesta di manovra correttiva dall'Ue: "La discussione sarà in autunno", ha osservato, dicendosi fiducioso che a cambiare l'Europa più ancora che le elezioni di fine mese "saranno i fatti perché bisogna dare un messaggio nuovo ai cittadini" e superare "un modello di crescita basato su surplus ed export".

Tria ha confermato gli obiettivi di deficit e debito scritti nel Def: "I numeri della commissione sono in linea con i nostri", ha osservato a proposito delle previsioni diffuse da Bruxelles, e le differenze su debito e livelli del 2020 sono dovute al fatto che dalla Commissione "non considerano impegni che sono già inseriti nella legislazione italiana, e che confermo".

In particolare, il ministro ha ricordato i 23,1 miliardi di aumento Iva, sostituibile con tagli di spesa equivalenti, e i 18 miliardi di privatizzazioni, cifra a cui, qualora non si arrivasse, "bisognerà pensare a qualche altra misura per lo stesso scopo".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.