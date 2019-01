Per Tria il debito pubblico è alto ma sostenibile e le banche sono solide

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in missione a Washington, rassicura sulla tenuta del debito pubblico italiano.“Da quasi 30 anni il debito è alto, ma abbiamo sempre dimostrato che è pienamente sostenibile. Non c’è nulla oggi che permetta di dire che sia meno sostenibile che in passato”, dice Tria, che riconosce:“Ovviamente è un peso per l’economia italiana, ma ciò non vuole dire che sia un rischio per l’Europa o per il mondo". Tria aggiunge che “Il sistema bancario italiano è solido". “Stiamo risolvendo il problema progressivamente - spiega - Abbiamo avuto qualche problema isolato di gestione, ma il sistema è solido. Stiamo monitorando".

