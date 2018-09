Di Maio: terremo in ordine i conti ma al centro ci sono i cittadini

L'Italia terrà i conti in ordine ma "al centro ci sono i cittadini". Lo ha ribadito il vicepremier Luigi Di Maio, ospite a 'Presa diretta', su Raitre. "Il nostro obiettivo è quello di tenere i conti in ordine. Ma è un obiettivo secondario. È la prima volta - ha sottolineato - che mette al centro il cittadino. In passato si pensava solo ai vincoli europei. La verità è che l'Italia ha i soldi da investire, il tema è che siamo entrati in una spirale per cui bisogna avere rispetto per i vincoli europei. Ma se si dovrà scegliere tra un ospedale e i vincoli europei, se si dovrà scegliere tra il lavoro dei giovani e un'agenzia di rating, noi dovremo scegliere i cittadini. Altrimenti saremmo come i Governi di prima, che sapevano obbedire ai diktat dell'Europa". E ha insistito: "Non si può pensare di governare per far piacere a un'agenzia di rating".

"È la prima volta che c'è un governo che mette al centro il cittadino - ha ribadito Di Maio - in passato si pensava solo alle agenzie di rating, al mondo degli affari, ai vincoli europei. L'Italia ha un avanzo di bilancio, per cui incassa piu' di quello che spende. Il problema sono gli interessi sul debito, ma l'Italia ha i soldi per investire".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it