Conte: destituite di fondamento le notizie sulla fusione Leonardo-Fincantieri 

“Non c’è alcuna ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo in corso di valutazione presso Palazzo Chigi”. Lo precisa una nota del governo smentendo le indiscrezioni di stampa. Il premier Conte, a sua volta, ha parlato di ipotesi “destituita di ogni fondamento. Non c’è nulla di tutto questo a livello di governo. Mi sono state riferite ricostruzioni che respingo nella maniera più assoluta. Sono società quotate in borsa e il governo non interviene in queste vicende”, ha rimarcato il premier. Che poi ha precisato: “Sono notizie che alterano anche le dinamiche di Borsa: il governo non c'entra nulla e la notizie è destituita di fondamento”.

