Consob: Ue, "Questione interna ma le autorità di garanzia siano indipendenti"

"E' importante per il buon funzionamento del sistema finanziario che le autorità prudenziali e di mercato nazionali possano esercitare la loro funzione in modo indipendente". Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue, rispondendo a una domanda sulle pressioni venute dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega che hanno portato alle dimissioni di Mario Nava dalla presidenza della Consob. Tuttavia - ha aggiunto il portavoce - l'organizzazione delle autorità "è questione per gli Stati membri e non è direttamente regolata nella legislazione Ue".

