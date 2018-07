Consob, su Fca-Marchionne in corso le consuete verifiche

La vicenda della malattia di Sergio Marchionne e del fatto che l'azienda non ne fosse a conoscenza "è all’attenzione degli uffici della Consob per le valutazioni del caso". Lo chiariscono fonti della Commissione, le quali però sottolineano che "a una prima analisi" non ci sarebbero elementi che farebbero pensare alla necessità di approfondimenti. Le stesse fonti fanno notare che si tratta di un intervento di routine che scatta ogni qual volta capita un evento tecnicamente detto "price sensitive". Così come successo per altri casi, gli uffici della Consob hanno avviato la prassi di approfondimento sul "caso" che coinvolge Fca e la malattia di Sergio Marchionne.

