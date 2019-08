Per Confindustria c'è rischio di stagnazione e di possibile recessione

"C'è un rischio stagnazione e un rischio possibile recessione". Lo dice il leader di Confindustria Vincenzo Boccia parlando a margine del Meeting di Rimini. "Molte filiere dell'industria italiana sono collegate alla filiera tedesca. Il fatto che le Germania non vada bene non è un segnale affatto positivo per l'Italia. Questo comporta una reazione italiana ma altrettanto una reazione europea".

