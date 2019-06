Confindustria prevede un calo della produzione industriale: "Estate fiacca"

(Agf) Vincenzo Boccia

La produzione industriale italiana è attesa in diminuzione nel trimestre in corso (-0,7% sul primo), nonostante il recupero stimato in maggio e giugno (+0,5% e +0,2% rispettivamente). Lo sottolinea il Centro studi Confindustria nell'indagine rapida sulla produzione industriale.

Al contrario di quanto avvenuto nel primo trimestre, aggiunge il Csc, il contributo dell’industria alla dinamica del Pil nel secondo trimestre è negativo. Alla debolezza della domanda interna, che dura ormai da diversi trimestri, si è aggiunto un graduale rallentamento di quella estera, secondo le valutazioni degli imprenditori. In giugno il calo della fiducia preannuncia un andamento fiacco dell’economia italiana anche nei mesi estivi.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.