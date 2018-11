Confindustria: debole la crescita del Pil nel quarto trimestre

Dopo la stagnazione del Pil nel terzo trimestre, è attesa una crescita debole anche nel quarto. E' questa la previsione del centro studi di Confindustria. "Gli indicatori - si legge in Congiuntura flash - non mostrano un’inversione di tendenza. La produzione industriale recupera appena (+0,1% in ottobre, -0,1% nel 3° trimestre); la fiducia delle imprese peggiora, specie nel manifatturiero, con il calo degli ordini interni; associato all’accumulo di scorte, ciò annuncia domanda debole; giudizi più negativi anche nel PMI. Tra le famiglie, invece, la fiducia è quasi stabile", si legge nel report.

