Confcommercio vede grigio per l'economia italiana e abbassa le previsioni di crescita. Secondo il centro studi dell'associazione dei commercianti, nel 2018 il Pil salirà dell'1,1% per poi rallentare ulteriormente l'anno successivo a quota +1,0%. Stima al ribasso anche per i consumi: nel 2018 la variazione percentuale sarà dello 0,9% e nel 2019 dello 0,8%.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it