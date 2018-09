Commercio: Istat, a luglio consumi ancora in calo

Non si arresta il calo dei consumi. Secondo l'Istat, a luglio, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio sono calate dello 0,1% in valore e dello 0,2% in volume. La lieve flessione complessiva è dovuta al calo delle vendite dei beni non alimentari (rispettivamente -0,3% in valore e -0,4% in volume), mentre sono in leggera crescita quelle di beni alimentari (+0,2% in valore e +0,1% in volume).

