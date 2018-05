Le associazioni dei consumatori lanciano una class action contro Facebook

Altroconsumo e le organizzazioni partner in Belgio, Spagna e Portogallo hanno lanciato una class action contro Facebook, domandando un risarcimento di almeno 200 euro per ciascuno degli utenti del social network, a causa dell’uso improprio dei dati. "La class action poggia le basi sulle contestazioni mosse dalle Organizzazioni di consumatori nelle scorse settimane e confermate dall’Autorità Antitrust italiana con l'apertura del procedimento per pratiche commerciali scorrette: tutti gli utenti Facebook sono stati vittime di un continuo e massivo uso improprio dei dati da parte del social network o di altre app che operano sulla piattaforma", spiega l'associazione, "con la raccolta di grandi volumi di dati e la loro condivisione con parti terze senza che l'utente avesse dato il consenso in modo pienamente consapevole, Facebook ha violato sia la normativa sulla protezione dei dati, sia la fondamentale legislazione sui consumatori, traendone indebiti e ingentissimi guadagni".



Si potrà preaderire all’azione attraverso il sito dell'associazione. L’atto di citazione sarà depositato entro breve dagli avvocati di Altroconsumo presso il Tribunale di Milano. Spetterà al giudice valutare il danno e calcolare l'importo finale del risarcimento che comunque gli esperti dell’Organizzazione hanno già valutato essere almeno di 200 euro per ogni consumatore sul social network, sommando il valore economico prodotto dall’utilizzo dei dati, più il danno morale.

Le contestazioni

Nello specifico Altroconsumo contesta a Facebook la pratica commerciale scorretta e aggressiva per



• aver violato gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo: in fase di attivazione dell’account è mancata un’informativa chiara e immediata al consumatore riguardante la raccolta e l’utilizzo per finalità informative e/o commerciali dei dati ceduti, sottolineando invece il messaggio di utilizzo gratuito del social;



• aver violato gli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo: gli utenti registrati sono costretti a consentire che Facebook e altri soggetti terzi raccolgano e utilizzino i loro dati (ad esempio le informazioni del profilo o quelle derivanti dall’uso di app presenti nella piattaforma) per finalità informative e/o commerciali, pena il non poter utilizzare il social. La raccolta e l’utilizzo dei dati avvengono in modo automatico senza che i consumatori ne siano consapevoli: il sistema, infatti, prevede una casella già spuntata che dà il consenso alla cessione e all’utilizzo dei dati e la scelta eventuale di deselezionare tale casella comporterebbe un utilizzo limitato della piattaforma.



