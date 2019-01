Clarks non produrrà più scarpe nel Regno Unito, scrive il Telegraph

Clarks, lo storico marchio di scarpe che ha contraddistinto il look dei giovani di sinistra nel Sessantotto, intende non produrre più nel Regno Unito. La società fondata nel 1825 dai fratelli Cyrus e James Clark, sta valutando la chiusura dell'impianto super tecnologico di Morelight. Lo scrive il Telegraph, indicando come i 49 dipendenti dell'impianto che avrebbe dovuto creare 80 posti di lavoro hanno avviato una trattativa con l'azienda "che probabilmente finirà con la chiusura" della fabbrica.

