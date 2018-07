Cina: record nel surplus con Usa, a giugno 28,9 miliardi di dollari

Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP Trump e Xi Jinping

È record a giugno per il surplus commerciale della Cina nei confronti degli Stati Uniti, che secondo i dati dell’Amministrazione generale delle Dogane diffusi oggi, è arrivato a quota 28,97 miliardi di dollari, il valore più alto mai registrato dal 1999. Record anche per le esportazioni verso gli Usa, che il mese scorso hanno toccato il picco dei 42,62 miliardi di dollari. Il dato risente anche del clima di guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, con un aumento degli ordini in vista dello scontro cominciato il 6 luglio scorso con l’imposizione di tariffe dal 25% su oltre ottocento prodotti importati dalla Cina per un valore complessivo di 34 miliardi di dollari, a cui ha fatto seguito l’imposizione di Pechino di tariffe identiche nei confronti di 545 prodotti di importazione statunitense per lo stesso ammontare.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it