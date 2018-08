In Cina produzione industriale è in aumento del 6% a luglio, ma meno del previsto. Lo riferiscono fonti governative. Salgono anche le vendite al dettaglio, +8,8% a luglio, rallentando lentamente. Da segnalare un +5,5% degli investimenti in capitale fisso da gennaio a luglio.

