Camusso: se tornano i voucher Cgil pronta alla battaglia

Foto: Antonio Masiello / AGF Susanna Camusso

"Noi abbiamo raccolto le firme qualcuno ha impedito che si andasse al voto. Se al voto ci fossimo andati probabilmente non saremmo in questa situazione". Lo afferma la segretaria nazionale della Cgil, Susanna Camusso, nel corso della presentazione del rapporto Cgil sul caporalato, interpellata sulla possibile reintroduzione dei voucher. "Noi siamo - ha proseguito - per fare la battaglia affinché non vengano reintrodotti, perché ancora non sono stati reintrodotti". Alla domanda se la Cgil è pronta a raccogliere nuovamente le firme per il referendum abrogativo in caso di reintroduzione dei voucher, Camusso risponde: "Certamente, se verranno reintrodotti, ricominceremo la battaglia per la loro abrogazione".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it