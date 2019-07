Titoli di Stato: il tasso dei Bot annuali torna negativo dopo oltre un anno

Giovanni Mereghetti/Agf Spread

Torna negativo dopo oltre un anno il rendimento dei Bot annuali. Il ministero dell'Economia ha collocato Buoni per 6,5 miliardi di euro, a un rendimento medio ponderato pari a -0,061%, il più basso da maggio 2018. Rispetto all'asta precedente il tasso risulta in calo di 13 centesimi. La richiesta ha raggiunto quota 9,581 miliardi, per un rapporto di copertura pari a 1,47.

