Borse europee: chiudono in calo, Milano in controtendenza; spread in calo a 241 punti

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina preoccupano gli investitori, soprattutto alla luce delle nuove indiscrezioni secondo cui Trump annuncerà ulteriori dazi sui prodotti cinesi per 200 miliardi di dollari. Milano è in controtendenza per il miglioramento dello spread, che arretra a 241 punti. Londra cede lo 0,06% a 7.299 punti. A Milano l'indice Ftse Mib avanza dell'1,08% a 21.111 punti. Giù dello 0,07% a 5.348 punti anche Parigi e Francoforte perde lo 0,23% a 12.096 punti. Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi chiude in ribasso a quota 241 punti, dopo aver aperto a ritmo sostenuto sopra i 249 punti.

