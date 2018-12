Borse europee deboli in partenza, Milano -0,06%

Avvio debole per le Borse europee. I mercati guardano alle riunioni della Fed e della Boj di questa settimana, in un contesto caratterizzato dal timore di un rallentamento dell'economia globale. Inoltre restano in attesa di evoluzioni sul fronte della manovra italiana.

Londra perde lo 0,3% a 6.824,97 punti. A Milano l'indice Ftse Mib si attesta in calo dello 0,06% a 18.900 punti. Francoforte va giù dello 0,12% a 10.852 punti e Parigi dello 0,25% a 4.840,12 punti.

