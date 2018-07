Borse in rialzo, spread poco sotto quota 240

Borse europee in rialzo in apertura: a Londra l'indice Ftse 100 avanza dello 0,37% a 7.645,57 punti, a Parigi l'indice CAC 40 guadagna lo 0,50% a 5.403,04 punti, a Francoforte l'indice Dax sale dello 0,36% a 12.541,74 punti, a Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,55%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende in apertura a 239,8 punti. Il tasso del decennale si attesta al 2,704%. Stabile lo spread tra Bonos spagnoli e Bund a 102,4 punti con un rendimento dell'1,328%. L'euro sale ancora su dollaro e yen per il persistere delle tensioni commerciali tra Usa e Cina. La moneta unica vale 1,1764 dollari, contro 1,1746 dollari di venerdì e 1,1691 dollari di giovedì sera. La divisa europea si apprezza su quella nipponica arrivando a 129,98 yen. Stabile il dollaro/yen a quota 110,50, contro 110,47 di venerdì.

