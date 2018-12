Le Borse europee aprono in calo dopo rialzo tassi Fed, Milano -1,63%

Le Borse europee aprono in calo dopo che ieri la Fed ha rialzato per la quarta volta i tassi quest'anno e si è impegnata a farlo altre due volte l'anno prossimo. L'ammorbidimento della stretta della Fed è stato giudicato troppo poco soft dai mercati, con Wall Street che ieri è affondata e Tokyo che oggi ha chiuso in calo del 2,84%. Londra cede l'1,44% a 6.668 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna -1,63% a 18.633,7 punti. Francoforte perde l'1,34% a 10.621 punti e Parigi l'1,41% a 4.709 punti.

