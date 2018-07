La borsa di Milano apre in calo, giù tutta la galassia Fca

Apertura di contrattazioni in calo per tutte le Borse europee. La peggiore, al debutto, Milano che cede lo 0,75%. Seguono Francoforte a -0,42%, Londra (-0,41%), Parigi (-0,31%) e Madrid (-0,32%). In rosso la 'galassia' dopo l'uscita di scena dell'ad di Fca, Sergio Marchionne. Nelle prime fasi del mercato Fca perde il 3,41%, Cnh Industrial il 3,65%, Exor -3,60% e Ferrari -4,51%. Spread stabile a 228 punti.

