Borse europee: chiudono positive nonostante tensioni su dazi, spread a 231 punti

Chiusura positiva per le Borse europee, nonostante l'escalation delle tensioni commerciali tra Usa e Cina, dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi sul 'Made in China' per un valore di 200 miliardi di dollari e Pechino ha replicato mettendo in conto misure ritorsive. I listini del Vecchio Continente, a fine seduta, restano in territorio positivo anche se deboli, tranne Londra che dopo un andamento incerto, chiude poco sotto la parita' a -0,03% con l'Ftse 100 a 7.300,23 punti. Milano e' maglia rosa con l'Ftse Mib a 21.228,23 punti in crescita dello 0,55%. A Francoforte il Dax, a 12.157,67 punti, guadagna lo 0,51% mentre il Cac 40 di Parigi risulta in rialzo dello 0,28% a 5.363,79 punti. Ancora in calo lo spread che dopo un'apertura in rialzo a 243 punti, perde quota e chiude la seduta a 231 punti.

