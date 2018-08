Borse europee chiudono positive tranne Milano che perde lo 0,40%

Le Borse europee chiudono positive tranne Milano. I mercati stanno cercando di capire come evolveranno i colloqui sui dazi tra la delegazione cinese e i rappresentanti dell'amministrazione Trump e hanno gli occhi puntati sulla pubblicazione, in serata, delle minute dell'ultima riunione della Fed. C'è attesa anche per il vertice dei banchieri mondiali a Jackson Hole. Inoltre si guarda con preoccupazione ai guai giudiziari di Donald Trump, cresciuti dopo il doppio scacco subito con le incriminazioni dell'l’ex manager della sua campagna elettorale, Paul Manafort, e le ammissioni del suo ex avvocato personale, Michael Cohen, che ha confessato di aver violato la legge sul finanziamento della campagna elettorale, su consiglio dello stesso Trump.

A Londra l'indice Ftse 100 avanza dello 0,11% a 7.574,24 punti. A Parigi il Cac 40 guadagna lo 0,22% a 5.420,61 punti e a Francoforte il Dax lo 0,01% a 12.385,70 punti. A Milano l'indice Ftse Mib perde lo 0,40% a 20.699,7.

