Borse europee chiudono negative in attesa della Fed, Milano maglia nera a -1,91%

Chiusura in ribasso per le Borse europee dopo un'apertura contrastata, in attesa della riunione della Fed di stasera. Londra arretra dell'1,24% a 7.652,91 punti. A Milano, maglia nera, l'indice Ftse Mib perde l'1,91% a 21.791 punti. Francoforte a 12.737,05 cede lo 0,53% e Parigi cede lo 0,23% a 5.498,37 punti.

A Piazza Affari a soffrire di più è stata Ferrari, scesa dell'8,35% nel giorno dei conti, nonostante ricavi e utili in crescita. Giù anche Intesa Sp (-4,59%) ed Enel (-3,88%). A brillare, invece, Banca Mediolanum (+3,91%) e Leonardo (+1,42%). Spread in rialzo a 231 punti.

