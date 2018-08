Borse europee chiudono in rialzo, Milano +0,80%, spread a 253 punti

Chiusura in rialzo per le Borse europee. Tra i listini principali brilla Londra che mette a segno un guadagno dell'1,10%. Ben intonata anche Milano che con il suo +0,80% si mette alle spalle Francoforte, che limita la crescita allo 0,55%, e Parigi con il suo incremento dello 0,33%.

Sul listino di piazza Affari buona evidenza per Fca (+2,86%). Nel gruppo Cnh sale dell'1,69%, Exor +2,52%.

Il capitolo banche vede un andamento selettivo dei titoli, con rialzo di Ubi (+2,11%), Unicredit +1,18%, Intesa +1,20%, giu' Bper e Banco Bpm, Carige -3,33% dopo i conti, Ifis -5,84%. Mediobanca guadagna l'1,64% sulle indiscrezioni di stampa secondo cui il fondo Elliott avrebbe l'1% di piazzetta Cuccia e punterebbe a uno spacchettamento di Generali, che a sua volta chiude con il +0,84%. LO spread ha chiuso a 253 punti dopo aver toccato i 270.

