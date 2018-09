Borse europee chiudono in rialzo, Milano +0,69%

Dopo un'apertura in rialzo, le Borse europee chiudono in territorio negativo incoraggiate dai massimi storici segnati nei giorni scorsi da Wall Street e dall'allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

A Parigi l'indice Cac avanza dello 0,78% a 5.494,17 punti. A Londra l'indice Ftse 100 in forte rialzo dell'1,67% a 7.490,23 punti dopo l'impasse sui negoziati per la Brexit annunciata dalla premier britannica Theresa May. A Francoforte l'indice Dax registra un +0,85% a 12.430,88 punti. Avanza in chiusura anche piazza Affari nell'ultima seduta settimanale: il primo indice Ftse Mib si attesta a 21.536,74 guadagnando lo 0,69%. Spread in lieve calo a 237 punti.

