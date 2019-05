Borse europee chiudono in forte calo dopo Trump su dazi alla Cina

Chiusura in rosso per le Borse europee. Le nuove minacce del presidente Donald Trump di mettere dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi da venerdì prossimo affossano i mercati. A Parigi il Cac cede l'1,18% a 5.483,52 punti, a Francoforte il Dax perde l'1,01% a 12.286,88 punti. La Borsa di Milano termina in flessione dell'1,63% a quota 21.409,29, sopra il minimo di giornata segnato alle 11.20 a quota 21246,26. Londra è chiusa per festività.

