Chiusura in negativo per le Borse europee a causa delle tensioni commerciali. A Parigi il Cac cede lo 0,31% a 5.243,84 punti, a Londra l'Ftse 100 perde lo 0,87% a 7.318,96 punti, a Francoforte il Dax arretra dello 0,71% a 11.955,25 punti. In rosso anche Milano (-0,27%) e Wall Street.

