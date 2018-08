Borse europee chiudono deboli e contrastate, Milano -0,29%

Chiusura debole e contrastata per le Borse europee. Anche Wall Street viaggia mista e poco mossa. I mercati risentono dell'accentuarsi delle tensioni commerciali tra Cina e Usa. Londra, in controtendenza, avanza dello 0,75% a 7.776 punti, per l'indebolimento della sterlina, legato alla Brexit. A Milano l'indice Ftse Mib perde lo 0,29% a 21.790 punti. Francoforte cede lo 0,12% a 12.633 punti e Parigi lo 0,35% a 5.501 punti.

