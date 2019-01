Borse europee in calo per le incertezze sulla Brexit, Milano -0,38%

Le Borse europee aprono in calo. Sui mercati pesano i timori per le Brexit, in vista del voto di domani al Parlamento britannico, che potrebbe bocciare il compromesso negoziato con Bruxelles da Theresa May. Londra arretra dello 0,54% a 6.880 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,38% a 19.216 punti. Francoforte perde lo 0,61% a 10.820 punti e Parigi lo 0,86% a 4.740 punti. Ai mercati non sono piaciuti i dati sull'export cinese.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.