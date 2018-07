Avvio misto e poco mosso per le Borse europee, dopo la Bce di ieri, che ha lasciato invariate le sue linee guida per il futuro, e in vista dei dati odierni sul Pil Usa. Londra cresce dello 0,18% a 7.677,12 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,12% a quota 21.843. Francoforte guadagna lo 0,07% a 12.819 punti e Parigi cede lo 0,06% a 5.477,53 punti.

