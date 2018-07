Apertura in calo per le Borse europee sulla scia di Wall Street. A Londra l'Ftse 100 apre pressoché stabile (+0,05%) a 7.687,86 punti, a Francoforte il Dax arretra dello 0,17% a 12.664,45 punti, a Parigi il Cac cede lo 0,14% a 5.409,67 punti. Giù anche Milano (-0,62), Tokyo ha chiuso in ribasso dello 0,29%.

