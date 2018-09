Borse europee aprono in calo; Milano stabile a +0,01%

Avvio in calo per le Borse europee, condizionate dalle incertezze per le relazioni commerciali tra Usa e Cina.

Il Cac 40 di Parigi cede lo 0,39% a 5.322,08 punti, il Dax 30 di Francoforte scende dello 0,40% a 12.161,65 punti e l'Ftse 100 di Londra registra una flessione dello 0,34% a 7.432,44 punti. Apertura di seduta stabile invece per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che segna +0,01% a 20.603 punti. All Share sul +0,03%.

Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund a 262, contro i 266 punti della chiusura di ieri. Le notizie rassicuranti sulla manovra hanno contribuito alla flessione dello spread. Il rendimento del decennale scende al 2,9%. Il differenziale tra Bonos e Bund si attesta a 108 punti con tasso all'1,44%.

