Borse europee aprono in rialzo, Milano la migliore a +1,43%

e Borse europee aprono in rialzo e Milano è la migliore. I mercati guardano sempre con preoccupazione all'alta tensione tra la Ue e l'Italia ma apprezzano il segnale che il governo italiano ha deciso di inviare a Bruxelles, che è quello di una "accelerazione della discesa del debito pubblico". Il deficit/Pil sarà del 2,4% nel 2019 ma poi è destinato a scendere negli anni successivi. In pratica il governo intende mantenere il rapporto al 2,4% solo nel 2019 e non per più tre anni. Anche lo spread si restringe a 284 punti in apertura. A Milano l'indice Ftse Mib segna +1,43% a 20.855,52 punti. Londra avanza dello 0,32% a 7.498,24 punti, Parigi dello 0,31% a 5.485,02 punti e Madrid dello 0,64%. Francoforte resta chiusa per festività.

