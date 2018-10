Le Borse europee chiudono in calo; Milano -0,59%

Le Borse europee chiudono in calo a causa delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti e per il balzo del rendimento del Treasury decennale Usa che ha toccato il massimo da 7 anni, spinto dall'ottimismo sull'economia Usa.

A Londra l'Ftse 100 cede l'1,22% a 7.418,34 punti, a Parigi il Cac arretra dell'1,47% a 5.410,85 punti, a Francoforte il Dax perde lo 0,35% a 12.244,14 punti. In calo anche Wall Street e Milano (-0,59%) che paga anche l'incertezza in attesa della presentazione dei dettagli del Def, mentre hanno recuperato terreno i bancari grazie al raffreddamento della corsa dello spread.

