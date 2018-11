La Borsa di Tokyo chiude in forte rialzo, sulla scia del rally di Wall Street, che ha brindato al pareggio conseguito alle elezioni di midterm. L'indice Nikkei avanza dell'1,8% a 22.486,92 punti. C'è attesa per le conclusioni del Fomc della Fed di stasera, da cui ci si aspetta uno stallo, in attesa della riunione di dicembre.

