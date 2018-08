La Borsa di Tokyo chiude in rialzo, per l'indebolimento dello yen e il buon andamento di Wall Street. I guai giudiziari di Trump non sembrano invece influenzare i mercati. L'indice Nikkei avanza dello 0,64% a 22.362,55 punti.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it