La Borsa di Milano apre in rialzo, spread stabile a 270 punti

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib di piazza Affari segna +0,38% a 19.373 punti. All Share a +0,39%.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile a 270,1 punti, in linea con la chiusura di ieri. Sempre ieri il differenziale si era ristretto a 265 punti, dopo l'asta dei Bot. Oggi si terrà invece l'asta dei Btp a 3, 7 e 30 anni. Il tasso di rendimento del decennale è al 2,853%.

