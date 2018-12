Apertura di seduta in ribasso per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che registra un calo dello 0,84% a 18.587 punti. All Share sul -0,78%. Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 292,7 punti contro 288 della chiusura di venerdì. Il rendimento è al 3,165%. In calo anche gli altri mercati europei.

