Apertura positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib a +0,4% a 19.336 punti. All Share +0,42%. Bene in avvio tutti i mercati europei. Lo spread apre in calo a 298 punti dopo aver chiuso venerdì a quota 301. Il tasso di rendimento si attesta al 3,392% contro il 3,422 della chiusura di venerdì scorso.

