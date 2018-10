Borsa: chiude debole su rialzo spread, -1,33%, 

Chiusura di seduta debole per la Borsa, oggi la peggiore in Europa, sulla crescita dello spread e sui dubbi del commissario Ue Oettinger circa la manovra. L'indice Ftse Mib cede l'1,33% a 19.454 punti, All Share sul -1,23%. Sul listino male Fca (-4,19%) sia per il calo delle immatricolazioni in Europa a settembre sia per le previsioni negative di Goldman Sachs per il settore. Ferrari a sua volta cede il 3,36%. Nel gruppo Cnh giù del 4,10%, con Exor -3,60%. Pirelli cede il 3,23% Nell'energia scendono Eni (-1,57%), Italgas -2,35%, Enel -0,90%. Miste le banche, con Intesa -1,14%, Unicredit +0,32%, Ubi +0,20%. Lo spread chiude a 309.

