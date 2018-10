Borsa: chiusura in netto calo a -1,89%

Seduta in calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che si è fermato a -1,89% (19.087 punti) in netto peggioramento nelle ultime fasi di contrattazioni, influenzate dall’andamento negativo di Wall Street dopo che alla vigilia è stata pubblicata la minute della Federal Reserve, orientata a proseguire il graduale rialzo dei tassi. Su Piazza Affari inoltre hanno influito anche le tensioni politiche sulla manovra di bilancio, e lo spresa che ha chiuso a 326 punti, il massimo da marzo 2013. Male anche l' All Share a -1,74%.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it