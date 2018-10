Borsa: chiude in lieve rialzo a +0,16%

Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Milano nell'ambito di una sessione caratterizzata dalla cautela degli investitori, prudenti in attesa di sviluppi sul fronte della manovra di bilancio del 2019. Cautela anche per le notizie provenienti dall'estero, dopo il risultato delle elezioni in Baviera e con il caso Khashoggi che scuote i rapporti tra Usa e Arabia Saudita. Al termine della prima seduta settimanale il Ftse Mib ha fatto segnare quota 19.287 punti (+0,16%); All Share +0,15%.

