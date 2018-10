Borsa: chiude sui minimi, Ftse Mib -1,71%

Nuovo ribasso per Piazza Affari, che al termine di una seduta volatile ha chiuso con l'indice Ftse Mib sui minimi di seduta, a -1,71% e a quota 19719.04. Il nervosismo legato al Def italiano, le tensioni che hanno portato nei giorni scorsi al rialzo del differenziale fra i titoli italiani e quelli tedeschi, nonostante oggi lo spread sia tornato sotto quota 300, chiudendo a 297, continuano a pesare sui corsi azionari, dove l'offerta finisce per prevalere anche se in alcuni momenti della seduta odierna si erano registrati dei rialzi sui principali valori del listino, anche sui bancari.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it