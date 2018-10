Borsa: chiude a +1,06%, banche recuperano, vola Eni

Seduta schizofrenica per la Borsa valori che dopo un'apertura in rialzo ha virato pericolosamente in negativo fino ad accusare una flessione di quasi lo 0,8%. Poi il recupero nell'ultima fase per chiudere a +1,06%. Di sicuro, la giornata è stata caratterizzata dalla tensione, con gli occhi degli investitori puntati sempre sul dibattito relativo alla manovra di bilancio italiana. Una tensione che del resto si è riflessa sull'andamento dello spread, speculare a quello degli indici della Borsa valori: dopo aver fatto capolino sopra quota 300 punti, infatti, il differenziale tra Btp e Bund ha ritracciato a 294 punti. Alla fine ne ha beneficiato anche il Ftse Mib che ha chiuso in crescita dell'1,06% a 20.062 punti; All Share +0,86%. In recupero i bancari, con Intesa Sp a +2,19%, bene ‚Äč Saipem +3,33% e Eni +2,63%.

