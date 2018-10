Borse: Milano apre in ribasso, Tokyo chiude a -3,72% 

Le Borse europee aprono deboli, con Milano a -0,3%, ma senza panico nonostante il forte calo a Wall Street e la chiusura di Tokyo a -3.72%, ai minimi da sette mesi. Francoforte ha aperto giù dello 0,74% e Parigi dello 0,32%. Lo spread ​BTp/Bund in avvio era in calo a 319 punti base con il rendimento che scende al 3,58%. In giornata si attendono le decisioni della Bce, in una fase di mercati per i timori di un rallentamento della crescita e le tensioni tra Ue e Italia sulla manovra.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it