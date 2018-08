Borsa: in calo dopo crollo ponte, -0,19%, giu' Atlantia, Mediaset

Mercato azionario in lieve calo dopo la metà seduta, con la quota che è andata in negativo dopo la notizia del crollo del ponte a Genova. L'indice Ftse Mib cede lo 0,19% a 20.938 punti, All Share -0,13%. Coinvolta Atlantia, la controllante di Autostrade per l'Italia a cui fa capo il tratto interessato. Il titolo è ora sospeso con un ribasso teorico dell'8,7%. Giù altri titoli del comparto, con Astm -2,8% e Sias -3,3%.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it